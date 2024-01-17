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Yolcu uçağında tuvalete girdi havada kabusu yaşadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Yolcu uçağında tuvalete girdi havada kabusu yaşadı

Hindistan'da bir yolcu, uçaktaki tuvaletin kapısının arızalanması nedeniyle tuvalette 1 saatten fazla mahsur kaldı.

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BBC'nin haberine göre, Hindistan'da bir yolcu, ülkedeki hava yolu şirketi SpiceJet Airlines'ın Mumbai'den Bengaluru şehrine giden uçağının tuvaletinde, kapının arızalanması nedeniyle kilitli kaldı.

Hava yolu şirketinin sözcülerinden biri, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yolculuk boyunca mürettebatımız yolcuya yardım ve rehberlik sağladı. Varışta, bir mühendisin tuvalet kapısını açmasının ardından yolcuya tıbbi müdahalede bulunuldu." ifadelerini kullandı.

Şirket, sosyal medya hesabından "yolcuya verilen rahatsızlıktan" dolayı üzüntü duyduklarını belirten bir özür mesajı yayımladı.

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