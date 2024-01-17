Eskişehir’de tekerinin bankete kaptırılması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde İnönü İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan 26 PS 144 plakalı kamyon, sürücüsü O.A.’nın tekeri bankete kaptırması sonucu devrildi. Şarampole devrilen kamyonda maddi hasar meydana gelirken, sürücü O.A. yaralandı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.