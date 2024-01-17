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Korku dolu anların yaşandığı lunapark sahibi o anları anlattı

Korku dolu anların yaşandığı lunapark sahibi o anları anlattı

Arnavutköy’de lunaparkta çocukların gözleri önünde yaşanan silahlı saldırı olayını lunapark sahibi anlattı.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını görmüştü. Şahıslar bellerinde bulunan silahlara davranarak ateş etmeye başlamış ve kardeşinin sevgilisini vurmuştu. O esnada parkta oynayan onlarca çocuk ve aileleri de panik ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı. Yakalanan saldırganlar tutuklanmıştı. Lunapark sahibi yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Yaşanan dehşet anlarını Lunapark işletmecisi Hamdi Kaba şöyle anlattı, “Bu olayın bizimle veya Lunaparkla hiçbir alakası yok. Bildiğimiz kadarıyla şu üst cadde de saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ablalarına laf atıyorlar oda gidip abilerine söylüyor daha sonra peşine koşarak gelip buraya müşteri gibi giriyorlar. Çocuk tuvalete saklanıyor yaklaşık 20 dakika çıkmıyor diğerleri de kalabalık şekilde geliyor. Çocuğu dışarı çağırıyorlar çocuk çıkmıyor o esnada peşine koşuyorlar ve silahlarını ateşliyorlar. Kuru sıkı mı gerçek mi bilmiyorum ama buraya müşteri gibi giriyorlar biz soğuk hava nedeniyle içeride oturuyorduk. Burası herkese açık bir yer hafta sonu oldu çok soğuktu biz içerideydik ve bizimle hiçbir alakası yok bu olayın. Kamera kayıtlarımız da hepsi var bizim personellerimiz yardım ediyor hatta yaralanan çocuklara. Bunların hepsi çok küçük çocuklar bizimle alakası da yok” ifadelerini kullandı.

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