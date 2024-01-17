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 Filistin'e destek yürüyüşünde İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi!

 Filistin'e destek yürüyüşünde İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi!

Filistin ve şehitlere destek mitinginde Galata Köprüsü'nde elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir isimli vatandaşa saldırarak yumruk atan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege Akersoy serbest kaldı.

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1 Ocak günü Galata Köprüsü'nde Filistin için yapılan destek yürüyüşünde Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan Ege Akersoy, tutuklanmıştı! Ocak'ın ilk günlerinde tutuklanan üniversite öğrencisi Ege Akersoy, mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı.

1 Ocak'taki destek mitinginin sona ermesinin ardından İsmail Aydemir, yolda elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla yürürken üniversite öğrencisi Ege Akersoy ile karşılaştı. Aralarında tartışma çıkması sonrası Akersoy, Aydemir'e yumruk attı. Aydemir'in isyan ettiği ve Akersoy'dan şikayetçi olduğu hareketli anları tüm Türkiye konuşmuştu.

Yumruklu saldırının ardından tutuklanan Ege Akersoy hakkında mahkemeden yeni bir karar geldi. Ege Akersoy mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

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