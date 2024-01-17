Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! AK Parti'de atama

Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın vefatı sonrası AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı.

Abone ol

Kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın yerine Tunahan Palaz atandı.

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollar Başkanı Eyüp Kadir İnan atama mesajında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir’imizde Hüseyin Murat Uysal Başkanımızın emanetini Tunahan Palaz kardeşimize teslim ettik. Hayırlı olsun. Hüseyin Murat’ın davası tüm yol arkadaşlarımıza emanettir. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."