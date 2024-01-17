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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! AK Parti'de atama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! AK Parti'de atama

Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın vefatı sonrası AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Tunahan Palaz atandı.

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Kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Balıkesir AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın yerine Tunahan Palaz atandı.

AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kollar Başkanı Eyüp Kadir İnan atama mesajında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir’imizde Hüseyin Murat Uysal Başkanımızın emanetini Tunahan Palaz kardeşimize teslim ettik. Hayırlı olsun. Hüseyin Murat’ın davası tüm yol arkadaşlarımıza emanettir. Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

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