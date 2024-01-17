Yeniden Refah Partisi'nden fahri Kur'an Kursu öğreticileriyle ilgili düzenleme hazırlığı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili hazırlık yaptıklarını söyledi. Kılıç, "Adaletsizlikleri ortadan kaldırılması yönünde düzenlememizi yapacağız." dedi.

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Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen haftalık olağan Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimizi Meclis’e sunduk’

Emeklilikte adalet arayanların hak arayışlarını desteklemek üzere hazırladıkları kanun tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiklerini ifade eden Kılıç, şunları söyledi:

“Bir gün geç sigortalılık girişi nedeniyle 17 yıllık hak kaybı oluşmasın dedik. Paralelinde staj ve çıraklık mağdurları yani devlete güvenerek staja başlayan çıraklık dönemini yaşayan genç çalışanların ama devletin güvencesinde olan genç çalışanların staj ve çıraklıkta geçen sürelerinin de yine adalet gereği EYT emekliliğinde baz alınmasını sağlayacak olan yasal düzenleme teklifimizi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdik. Maalesef problemler burada bitmiyor. Başka problemler var. Benzer şekilde yardımcı hizmetler sınıfı adı altında çalışanlar var. Senelerdir KPSS ile yapılan alımlarda ‘yardımcı hizmetler sınıfı’ başlığı altında kamuya herhangi bir çalışan alınmamış. Ama bir dönem alınan ve sayıları 100 bini çok aşmış bulunan yardımcı hizmetler sınıfı, sonrasında masa başı görevleri aktarılmış. Taşeronlar üzerinden alınan bazı çalışanlar da adı taşeron işçisi olmakla birlikte yardımcı hizmetler sınıfına tanımlı görevleri yapmakla görevlendirilmiş. Dolayısıyla kamuda işçisi, memuru, taşeronu, sözleşmelisi büyük bir keşmekeş yaşanmakta. Yapılan işler aynı bile olsa ücretler arasında büyük adaletsizlikler var. Aynı işi yapan ama farklı ücretler alan insanların moralini yüksek tutmak mümkün değil. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, yardımcı hizmetler sınıfından kamuya alındıkları halde masa başı görevlerde çalıştırılan personelin devlet memurluğu kadrosuna aktarılması yönünde kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdik.

Taşeron sorunu

Bir diğer adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere yeni bir kanun teklifi hazırlığına daha başladık. O da kamu taşeronları belediye taşeronları ve belediye şirketleri bağlamında çalıştırılmakta olan işçiler. Tümünün ortak bir statüde ‘eşit işe, eşit ücret’ mantığı çerçevesinde adaletli, hakkaniyetli, vicdanlı bir düzenlemeyle kamu bünyesine dahil edilmesi konusunda kanun teklifimizi hazırlıyoruz. Kamu taşeronları belediye taşeronları belediye şirketlerinin çalışanları gibi akla ziyan tasarrufların ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz.

Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin haklarıyla ilgili düzenleme sunulacak

Sonraki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştırılan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, ücretli öğretmenler gibi yine kategorik olarak ayrıştırmaların ortadan kaldırılmasını, Diyanet İşleri bünyesinde imam, fahri imam, fahri Kur'an Kursu öğreticisi gibi aynı ya da yakın işleri yapan ama alakasız ücretler alan memuriyet kapsamları ve güvenceleri birbiriyle alakasız olan kategorilerdeki adaletsizlikleri ortadan kaldırılması yönünde düzenlememizi yapacağız."