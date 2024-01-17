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CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti! Rozetini Akşener taktı

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti! Rozetini Akşener taktı

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerden istifalar devam ediyor. CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı. Atay'a rozetini İYİ Parti lideri Akşener taktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev alan ve Aydın Milletvekilliği yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz yıl Eylül ayında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa etmişti. Bir süredir görevini bağımsız olarak sürdüren Başkan Atay İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'nin düzenlenen grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından rozeti takılan Atay, İYİ Parti'nin Efeler Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaptıkları hizmetlerden bahsederek, seçilmesi halinde önümüzdeki dönem de çalışmalarını katlayarak sürdüreceğini ifade etti.

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