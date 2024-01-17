Kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Sakarya’nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada 68 yaşındaki tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Yaşar K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. 68 yaşındaki sürücünün cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne sevk edildi. Bölgede yapılan incelemenin ardından hususa ilişkin tahkikat başlatıldı.