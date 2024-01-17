Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi olimpiyat şehri sözü

Beşiktaş Spor Kulübü’nü ziyaret eden Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Bizim amacımız medeniyetin, sanatın, kültürün içinde İstanbul'u bir spor şehri yapmak. Biz yeni sporcularımız yetiştirmek için belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz, İstanbul'un olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kurum'u Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Spor Kulübü ikinci Başkan'ı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu üyeleri Burak Aslan, Yalçın Ayaydın ve beraberindeki heyet karşıladı.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, İstanbul’un olimpiyat şehri olması için çalışacaklarını belirtti.

Kurum, “Tesisleşeceğiz. İstiyoruz ki burada Avrupa şampiyonaları, olimpiyat oyunları, büyük spor organizasyonları yapılsın. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmine de destek sağlamış olacak. Spora gelen turist diğer turistlere oranla 34 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da doğrudan İstanbul'un üretimine, ticaretine, istihdamına katkı sunacaktır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da oynanan futbol maçları sırasında yaşanan trafik sorununun çözümü için acil eylem planı çerçevesinde adımlar atılacağını belirten Kurum, “Buna ilişkin de projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte detaylı bir şekilde açıklayacağız.” dedi.

"İstanbul'u spor şehri yapacağız. Ve olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız"

İstanbul'un bir çok medeniyeti kültürü birleştiren bir şehir olduğunu söyleyen Kurum, "Bizim amacımız bu medeniyetin, sanatın, kültürün içinde İstanbul'u bir spor şehri yapmak. İstanbullular her sabah ama Beşiktaş meydanında ama Kadıköy sahilinde ama mahallelerin içinde kuracağımız spor tesislerinde aileleriyle birlikte huzur içinde yürüsünler spor yapsınlar. Ve buralardaki alt yapı tesislerimizde amatör spor kulüplerimizle büyük kulüplerimizi birleştirip o kardeşlik hukukunu mahalleye çekmek istiyoruz. Bizim yeni Sergen Yalçınlar, Metin Ali Feyyazlar yetiştirmemiz gerekiyor. Biz yeni sporcularımız yetiştirmek için belediye olarak her türlü sorumluluğu üstleneceğiz, İstanbul'u spor şehri yapacağız. Ve olimpiyat şehri olması adına da adımlarımızı atacağız. İstanbul'un olimpiyat şehri olabilmesi adına da bu tesisleşmeyi yapıyor olacağız. İstiyoruz ki burada büyük spor organizasyonları yapalım. Aynı zamanda bu tesisler spor turizmini de destek sağlamış olacak ki spora gelen turistimiz diğer turistimize oranla 3-4 kat daha fazla harcama yapıyor. Bu da İstanbul'un doğrudan üretimine, ticaretine, istihdamına katkı da bulunacak. Tabi biz spor kulüplerimizle içiçe olacağız. Tüm spor kulüplerimiz çözüm ortağımız olacak. 3 büyük kulübümüzün dışındaki kulüpleri de canlandıracak anlayışı İstanbul'a yansıtıp burada gençlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız sokakta güvenle spor yapacaklar. İstanbul'u spor şehri yapacak gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'a 100. yıl forması hediye edildi

Ziyaretin ardından açıklama yapan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, “Kurum’un 120 yıllık Beşiktaş kulübünü ziyaret etmesi bizler için fevkalade anlamlıdır. Kendilerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyareti anlamlı oldu. Kendilerine 100. Yıl formamızı hediye ettik. Kulübümüz ile ilgili bilgiler verdik” dedi.