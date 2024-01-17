Türk uzay yolcusu için geri sayım! Alper Gezeravcı, Başkan Erdoğan ile görüştü

Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.