Türk uzay yolcusu için geri sayım! Alper Gezeravcı, Başkan Erdoğan ile görüştü
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Fırlatma törenine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Uzay aracı bu gece fırlatılacak, kenetlenme ise Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşecek. Fırlatma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için artık saatler kaldı. 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak SpaceX Dragon uzay aracı 18 Ocak saat 01.11'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise; 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek.
Fırlatmaya kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.