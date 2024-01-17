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Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu.

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Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle daha fazla görülmeye başladı. Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Ihlamur, zencefil, nane, zerdeçal, adaçayı gibi ürünlere talep gösteren vatandaşlar aktarlarda yoğunluk oluşturdu. Aktarlar, havalar soğuduğunda bitki çaylarına talebin arttığını ifade etti.

Eminönü Mısır Çarşısı esnaflarından Mahmut Yıldız, "Kış aylarında soğuk algınlığı gibi hastalıklar çoğalıyor. İnsanlar bitkisel ürünlerden faydalanmak istiyor. Zencefil, adaçayı, tarçın, ıhlamur gibi ürünler bu dönemde daha çok tercih ediliyor. Bu ürünlerin karışımları soğuk algınlığına karşı daha dirençli olmak adına tüketilmek isteniyor. Her bitki birbiriyle karıştırılmaz, bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor" dedi.
Yıldız, "Hastalık yaşamadan bu ürünleri tercih etmek lazım. Günde bir fincan tüketilmesinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Fiyatlar bu sene çok yükselmedi. Kış çayının kilogram fiyatı 450 lira, zencefil, zerdeçal kilogram fiyatı 300-350 lira, ıhlamurun kilogram fiyatı 120 lira. Fakat bu ürünler 100 gram alındığında dahi uzun bir süre yetebiliyor" ifadelerini kullandı.

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