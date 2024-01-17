Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ürdün’e resmi ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün’e resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, iki gün sürecek ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki güncel durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ürdün'e resmi ziyarette bulunacak. Ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Sayın Bakanımız, 17-18 Ocak 2024 tarihlerinde Ürdün'e bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşecek, Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin'deki güncel durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır.' denildi.