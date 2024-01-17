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Hem İstanbul Valiliği hem de Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, bu 6 ilde yaşayanlar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hem İstanbul Valiliği hem de Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, bu 6 ilde yaşayanlar dikkat

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da yarın akşamdan cuma sabahına kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam ile 19 Ocak Cuma sabahı arasında İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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