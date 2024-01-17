BIST 8.036
DOLAR 30,13
EURO 32,81
ALTIN 1.961,71
HABER /  SPOR

Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda

Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda

Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Abone ol

Maçtan dakikalar

32. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan Erdem Özgenç'in ortasında, ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Umut Nayir'in vole vuruşunda, top kaleci Ataberk Dadakdeniz'in solundan ağlarla buluştu: 0-1

45. dakikada Romero'nun ceza sahasında öne çıkan kaleci Ataberk Dadakdeniz'i çalımlayıp sol çaprazdan şutunda, araya giren defans oyuncusu Naldo, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak golü önledi.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Bitexen Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pas verdiği Ufuk Akyol ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla, meşin yuvarlağı kaleci Murat Akşit'in sağından filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Romero'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

58. dakikada Akdeniz ekibi öne geçti. Assombalonga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Van de Streek'in şutunda, top kaleci Murat Akşit'in solundan ağlara gitti: 2-1

59. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Murat Akşit topu kornere çeldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Bitexen Antalyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 83 Bahadır Öztürk), Erdal Rakip (Dk. 76 Saric), Bytyqi, Ufuk Akyol, Van de Streek (Dk. 76 Kaluzinski), Milosevic (Dk. 71 Larsson), Assombalonga (Dk. 71 Buksa)

Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç (Dk. 46 Serkan Asan), Murat Akça, Rassoul, Sequeirra (Dk. 46 Welinton), Çekiçi, Romero (Dk. 62 İbrahim Akdağ), Erdem Çalık (Dk. 78 Melih Güney), Kappel, Diaby, Umut Nayir (Dk. 46 Thiam)

Goller: Dk. 32 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 49 Ufuk Akyol, Dk. 58 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Thiam, Dk. 65 Murat Akça, Dk. 90+4 Diaby, 90+4 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den Meral Akşener'e 'karın ağrısı' cevabı! 'İnşaallah millet onu karın ağrısı görmez'
CHP'den Meral Akşener'e 'karın ağrısı' cevabı! 'İnşaallah millet onu karın ağrısı görmez'
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kardan dolayı kapanan köy yolları tek tek açılıyor
Kardan dolayı kapanan köy yolları tek tek açılıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir son 16'ya yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir son 16'ya yükseldi
İran Pakistan'a saldırdı Pakistan'dan karşı hamle geldi hepsi iptal edildi
İran Pakistan'a saldırdı Pakistan'dan karşı hamle geldi hepsi iptal edildi
Emeklinin zamlı yeni maaşı için gün ve saat belli oldu! İşte ödeme tarihleri
Emeklinin zamlı yeni maaşı için gün ve saat belli oldu! İşte ödeme tarihleri
Balıkçı teknesi alabora oldu, 5 kişi kurtarıldı!
Balıkçı teknesi alabora oldu, 5 kişi kurtarıldı!
Hem İstanbul Valiliği hem de Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, bu 6 ilde yaşayanlar dikkat
Hem İstanbul Valiliği hem de Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, bu 6 ilde yaşayanlar dikkat
Su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
Şarkıcı Gökçe Kırgız'ın 'adımı çaldın' davasında karar çıktı
Şarkıcı Gökçe Kırgız'ın 'adımı çaldın' davasında karar çıktı
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu
BBP lideri Mustafa Destici'den 'özerklik' tweeti eleştirilerine yanıt
BBP lideri Mustafa Destici'den 'özerklik' tweeti eleştirilerine yanıt