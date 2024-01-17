CHP'den Meral Akşener'e 'karın ağrısı' cevabı! 'İnşaallah millet onu karın ağrısı görmez'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP'nin bir önceki terör bildirisine imza atmayıp, dünkü bildiriye imza atmasını eleştirerek "Karın ağrısı İYİ Parti miydi' diye sordu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Biz Meral Akşener'i asla karın ağrısı olarak görmedik. Görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez" dedi.

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İYİ Parti lideri Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında, "Hani her konuda biz suçluyduk? El sıkışın kardeşim, el sıkışın. Dürüst, açık bir şekilde DEM'le el sıkışın. Sizin elinizi tutan mı var? Hemen bütün her yeri alın. Görelim bakalım neymiş dünya. Benzer bir meclis bildirisini, DEM’in imzalamasını beklemiyoruz ama buradan da bir cingar çıktı. Dün bir toplantı oldu o toplantıda bu 3 siyasi parti imza atacak diğer siyasi partiler imza atmayacak bu parçalı görüntüden vazgeçildi, burası çok enteresan… Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere meclise sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?" ifadelerini kullanmıştı...

Akşener’i asla karın ağrısı olarak görmedik

Meral Akşener'in CHP'yi hedef alan sözlerine Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır cevap verdi. İşte Başarır'ın açıklamasından satır başları...

-Biz, Meral Akşener’i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez.

-Dün yapılan görüşmeler, devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Bir önce yaşadığımız vahim olayda, 12 şehit vermiştik. İki Bakanın gelip Meclis’e bilgilendirme yapmasını, tüm ülkenin kafasındaki soruları gidermesini talep etmiştik.

O gün Meclis'e gelmemişlerdi, atmadık

-O gün gelmemişlerdi. Sıfır terörle aldığı ülkeyi, terör yuvası haline getiren AKP ile onun getirdiği bildiriye imza atmayacağımızı söylemiştik.

-Numan Bey, iki Bakan geldi. Numan Bey, Meclis Başkanlık Tezkeresi olarak Meclis Başkanı’nın tek imzasıyla Meclis’in oyuna sundu ve CHP gereğini yaptı.

Burası çadır devleti değil

-Burası çadır devleti değil. 12 şehit vereceğiz, hemen acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz, ondan sonra bir kağıt parçasını AKP Grubu getirecek, imzalayın, olay bitti. Hayır, bir hukuk devletinde, üç erk varsa bu ülkede yasama-yürütme-yargı, bakanlar gelir Meclis’e bunun hesabını verir.

-Meclis getirir bir tezkereyi terörle mücadele konusunda, partiler de gereğini yapar. CHP yine terörü lanetleyen kendi bildirisini yayınladı mı, yayınladı.

4 yıl önce Meral Hanım niye imzalamadı?

-Meral Hanım bence böyle güzel bir sistemin Meclis Başkanlığının önemine baksın, AKP bildirilerinin peşinde değil; Meclis iradesinin, Meclis Başkanlık Divanı’nın vermiş olduğu bildiriye baksın.

-Ben değerli Hanımefendiye sormak isterim: Yaklaşık 4 yıl önce yaşanan bir terör hadisesinde de şehit vermiştik. Yine ortak bir bildiri yayınlanmıştı.

-Meral Hanım onu imzalamamıştı. ‘Terörü yaratan AKP ile aynı hizada olmak istemiyoruz’ demişti. AKP’nin şehit tabutlarından siyaset yapmasını, o tabutlardan elini çekmesi gerektiğini söylemişti. Ne değişti?