Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, motokurye Yunus Emre Göçer'e otomobili ile çarparak ölümüne yol açan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada çıkan karara ilişkin, "Taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu" dedi. Sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve bu ceza para cezasına çevrilmişti.

Abone ol

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine Toplantısı sonrası karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı.

Mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mahmud'un cezası, adli para cezasına çevrilmişti. Mahmud'un ayrıca 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verilmişti.