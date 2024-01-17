Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı! 2023’ün en yüksek ve en düşük sıcaklığı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2023 yılının en yüksek sıcaklığının 49,5 derece ile Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklığın ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane’nin Olucak köyü Karayayla mevkisinde ölçüldüğünü söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneline yayılmış toplam 2 bin 57 gözlem istasyonundan alınan verileri değerlendirdi. Bakan Özhaseki resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılında gerçekleşen meteorolojik parametrelerin ‘en’lerini belirlediklerini ifade ederek, “2023 yılında en yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde, en düşük sıcaklık ise eksi 36,8 derece ile Gümüşhane’nin Olucak köyünün Karayayla mevkisinde ölçüldü” dedi.

Bakan Özhaseki, paylaştığı video ile en yüksek ve en düşük sıcaklığın tespit edildiği illeri de belirtti. Buna göre 14 Ağustos’ta 47,6 derece ile Kilis il merkezi en yüksek sıcaklığı yaşadı.

Erzurum ise eksi 31,3 derece ile 14 Şubat’ta en soğuk il merkezi oldu. 29 Kasım 2023’te metrekareye düşen 315,6 kilogram yağışla Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağı Milli Parkı günlük toplam yağış miktarında rekor kırdı. İl merkezlerinde ise 3 Eylül’de metrekareye düşen 155,9 kilogram yağış ile Giresun rekor kırdı.