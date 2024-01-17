Bodrum, 50 yıl su sorunu yaşamayacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi hazırladığı projelerle Bodrum’un 2054 yılına kadar su sorununu tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlıyor. Yapılan araştırmalar ve teknik raporlarla Yarımada’da en az maliyetle en yüksek verim alınarak ilave su sağlanması için önemli projeler ortaya konuyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından uzun zamandır devam eden Bodrum’un içme suyu sorunu çözüm çalışmaları kapsamında hazırlanan eylem plan çalışmalarının detayları ortaya çıkıyor. Yapılan hazırlıklara göre Bodrum’un su eksiği hesaplanarak Yarımada’ya 2054 yılına kadar yetecek miktarda içme suyu sağlanması amaçlanıyor. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan araştırmalara göre Bodrum’un yıllık su ihtiyacı 44,41 milyon metreküp olarak hesaplanırken Yarımada’ya Geyik, Mumcular Barajları, Çamköy ve çeşitli bölgelerdeki yeraltı su kaynakları dahil toplam yıllık 29,50 milyon metreküp su sağlanıyor. Bu şekilde Bodrum’un su ihtiyacının sadece yüzde 66’sı karşılanabiliyor ve 14,92 milyon metreküp su açığı bulunuyor.

Bunun yanı sıra MUSKİ ekipleri tarafından Bodrum’da yapılan diğer bir araştırmaya göre Yarımada’nın mevcut suyunun 332 bin 640 kişiye yetebileceği ancak yılın yaklaşık 6 ayında bu bölgede nüfusun 700 bin ila 1 milyon kişi dolaylarında olduğu ortaya konuldu. 2017 yılında 164 bin 158 olan yerleşik Bodrum nüfusu 2022 yılında 192 bin 964’e ulaşırken Türkiye genelinde yüzde 3,8 olan nüfus artış oranı Bodrum’da yüzde 17,55 olarak ölçüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum’un su sorununu kısa vadede tamamen çözülmek için Geyik Barajını kamulaştırılmayı amaçlıyor. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi barajı tamamen kendi işletmesine alarak Termik Santrale verilen yıllık yaklaşık 14 milyon metreküp suyu tamamen Bodrum’a aktaracak ve İlçenin ihtiyacını karşılayarak kısa vadede su sıkıntısını tamamen ortadan kaldıracak. Geyik Barajı’nın kamulaştırılması için Elektrik Üretim A.Ş.’ye kamulaştırma bedeli ödenmesi için MUSKİ tarafından hukuki ve resmi prosedürlerin işletildiği öğrenildi.

Bodrum’un su ihtiyacının karşılanması için farklı kurum ve kuruluşlar tarafından Ekinanbarı bölgesindeki suyu Bodrum’a getirilmesi çalışması hakkında da Büyükşehir Belediyesi tarafından detaylı araştırma yapıldığı ortaya çıktı. MUSKİ tarafından yapılan araştırmalarda Ekinanbarı bölgesinde bulunan su kaynaklarının tuz oranının çok yüksek olduğu ve bu suyun içilebilir bir şekilde Bodrum’a aktarılması için en az 1 milyar 62 milyon TL’lik bir yatırım yapılaması gerektiği aktarıldı. MUSKİ tarafından yapılan incelemelerde Geyik barajının kamulaştırma maliyeti 290 milyon TL olarak hesaplanırken Ekinanbarı projesinden yaklaşık 4 kat daha ucuz olduğu ortaya kondu. Ayrıca Geyik Barajındaki suyun Bodrum’a aktarılmasında suyun maliyeti 8,73 TL iken hesaplanırken Ekinanbarı’nda bu maliyet 26,53 olarak hesaplandı. Ekinanbarı projesinin çok daha maliyetli olmasının yanı sıra buradaki önerilen projenin ekolojik sisteme vermesi muhtemel zararlara dair hiçbir bilimsel çalışma yapılmadığı belirlendi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre termik santralin kamu kaynakları ile yapılan Geyik Barajı’nı bedel ödemeden kullanmasının mevzuata aykırı olduğu belirtildi. MUSKİ tarafından yapılan açıklamada “İnsani amaçlı su kullanımı anayasa ile güvence altına alınmış ve önceliklendirilmiştir. Termik Santralin kamu kaynakları ile yapılan Geyik Barajını bedel ödemeden kullanmasının mevzuata aykırı olduğu aşikardır. Bizler Bodrum’da vatandaşlarımızın susuz kalmasının önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere Geyik Barajı DSİ’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunmaktadır. Biz buradan yılda yaklaşık 5 milyon metrküp su alıyor ve Bodrum’a veriyoruz. Burada bulunan özel termik santralin kullandığı suyun tamamıyla Bodrum’a verilmesi halinde bölgenin kısa vadede hiçbir su sorunu kalmayacaktır. Ancak santralin kullandığı 14 milyon metreküp suyu ancak Geyik Barajını kamulaştırarak Bodrum’a aktarabiliriz. Bizde bu yolu seçerek geyik Barajının bizim işletmemize geçmesi için çalışıyoruz. Her ne kadar kamu kaynakları ile yapılan bir barajın özel şirkete bedelsiz su verilmesinin yanlış olması ve yine kamu kaynakları kullanılarak bu barajın alınmaya çalışması mevzuat hükümlerine aykırı olsa da Bodrum’un su sorununun ortadan kalkması için kısa vadede başka yolumuz bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.