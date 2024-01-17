Özgür Demirtaş'tan 'zenginlik insana zarar verir' diyen Hülya Avşar'a olay cevap! 'Simit ye'

Hülya Avşar, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” dedi. Avşar'ın sözleri sosyal medyada TT olurken, finans uzmanı Özgür Demirtaş, Hülya Avşar'ı kendi sözleriyle vurdu...

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Hülya Avşar Sarıyer’deki bir balık restoranından kızı Zehra Çilingiroğlu’yla birlikte çıkarken gazetecilerin soruları üzerine, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” dedi.

Hülya Avşar'a öneri yağdı

Avşar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin açıklamalarına yorum yağdı. Ünlü ismin sözlerine, "Tamam dağıt servetini fakire fukaraya samimiyetine inanalım", "Fazla geldiyse yolla gelsin o zaman", "Şimdi mi anladınız" gibi yorumlar yapıldı.

Özgür Demirtaş'tan Avşar'a: Simit ye...

Hülya Avşar'a tepki gösterenlerden birisi de ünlü finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, Hülya Avşar'ı geçmişteki 'simit' çıkışıyla vurdu. Demirtaş, Hülya Avşar'a "Simit ye" tavsiyesinde bulundu.

Simit açıklaması olay olmuştu

Şarkıcı Hülya Avşar'ın geçtiğimiz yıllarda 'ekonomi' sorusuna verdiği yanıt tepki toplamıştı. Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını vermişti.