Soyunurken gözüm kayıyor demişti Hülya Avşar'dan 'dikizleme' cevabı geldi

"Ben buysam buyum, kabul eden böyle eder"

Hülya Avşar, muhabirlerin, "Siz hiç kısıtlandınız mı?" sorusuna ise; "Ben hiç öyle bir şeye izin verir miyim? Kişilik olarak kimsenin beni kısıtlamasına izin vermem. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Ben buysam buyum, kabul eden böyle eder" yanıtını verdi.