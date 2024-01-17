Soyunurken gözüm kayıyor demişti Hülya Avşar'dan 'dikizleme' cevabı geldi
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Yalçın Dümer'in; "Hülya, 'Hasan Boğuldu'nun setinde sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" şeklindeki açıklamasına şöyle bir yorum yaptı; "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadınım. Gayet normal yani... Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum"
Ardından ailenin önemini göz önünde bulundurarak çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşündüğünü vurgulayan Hülya Avşar; "Aile ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli. Mutluluk budur" değerlendirmesini yaptı.
"Herkes nasıl mutlu oluyorsa..."
Hülya Avşar, gazetecilerin; "Son zamanlar erkek sanatçıların yaptıkları estetikleri nasıl buluyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi; "Herkes nasıl mutlu oluyorsa... Yakışanı da var yakışmayanı da... Kimseyi eleştirmeye hakkımız yok. Erkeklere de yakışabilir. Herkes her şeyi yapabilir. Hayatta özgürlük diye bişey var."
"Ben buysam buyum, kabul eden böyle eder"
Hülya Avşar, muhabirlerin, "Siz hiç kısıtlandınız mı?" sorusuna ise; "Ben hiç öyle bir şeye izin verir miyim? Kişilik olarak kimsenin beni kısıtlamasına izin vermem. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Ben buysam buyum, kabul eden böyle eder" yanıtını verdi.
2024'te yeni projelerinin olduğunu ve dijital platformla barış sağlamaya çalıştığını dile getiren Hülya Avşar, "Mekânın sahibi geliyor" dedi.