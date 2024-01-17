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Sivasspor, Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

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