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TİKA'dan Angola'daki çiftçilere tarım desteği!

TİKA'dan Angola'daki çiftçilere tarım desteği!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Angola'daki çiftçilere tarımsal destek kapsamında sebze tohumu, gübre ve tarım ilacı desteği verdi.

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Bengo vilayetinin başkenti Caxito'da gerçekleştirilen teslim törenine, Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Ufuk Ekici, Bengo Valisi Maria Antonia Nelumba ile yerel sivil toplum kuruluşu AVİDA Vakfı Başkanı Mustafa Capuepue katıldı.

Proje kapsamında yaklaşık 400 ailenin faydalanacağı, 8 hektarlık alana ekim yapılacak sebze tohumu, gübre ve tarım ilacı yerel çiftçilere dağıtıldı.

TİKA tarafından yapılan projeye, AVİDA Vakfı ile Bengo Valiliği de destek oldu.

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