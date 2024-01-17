Bill Gates'ın yapay zeka öngörüsü: 5 yıl içinde

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ise yapay zekanın 5 yıl içinde hayatın her alanını kolaylaştıracağını öngördü. Gates, Yapay zeka korkularını ise 20. yüzyılın başında teknolojiye karşı oluşan endişelere benzetti.

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Yapay zekanın küresel istihdama olumsuz etkileri tartışılırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD basınına heyecan verici öngörülerde bulundu..

Gates, Yapay zeka korkularını 20. yüzyılda gelişen teknolojiye karşı oluşan endişelere benzetti.

1900'lü yılların başında dünya nüfusunun büyük bölümünün tarımla uğraştığını, ve gelişen teknolojinin o dönemde de endişeye yol açtığını hatırlattı.

Yeni istihdam olanakları ortaya çıkacak

20. yüzyılın başları için Gates, "Birçok yeni iş kolu ortaya çıktı ve tarım dönemine göre insanlık olarak çok daha iyi durumda olduğumuz tartışılmaz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine, yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkacağını da söyledi.

Yapay zekanın "eğitim vermek, kod yazımına yardım etmek ve teknik destek sağlama" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegrasyonunun büyük fayda sağlayacağını vurguladı. İnternet üzerinden çalışan teknolojinin yeni donanım gereksinimi bulunmadığına dikkat çekti.