BIST 8.024
DOLAR 30,14
EURO 32,79
ALTIN 1.964,11
HABER /  DÜNYA

Karim Benzema'dan Fransa İçişleri Bakanı Dermanin hakkında suç duyurusu

Karim Benzema'dan Fransa İçişleri Bakanı Dermanin hakkında suç duyurusu

Futbolcu Benzema, Filistin mesajı nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılmasını talep eden Fransa İçişleri Bakanı Dermanin hakkında iftira suçlamasıyla şikayette bulundu.

Abone ol

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yılın futbolcusuna verilen "Altın Top (Ballon d'Or)" ödülünün son sahibi Fransız yıldız Benzema, Filistin'e verdiği desteğin ardından ülkesindeki üst düzey politikacıların hedefi olurken, kendisini "Müslüman Kardeşler hareketiyle bağlantılı olmak"la itham eden İçişleri Bakanı Darmanin'i, "iftira" suçlamasıyla bakanları yargılamakla yetkili Cumhuriyet Adalet Mahkemesine (CJR) şikayet etti.

Futbolcu Benzema, "Müslüman kardeşler ve harekete dahil herhangi bir isimle en ufak bir bağlantısının olmadığını" kaydetti.

Şikayet başvurusunda Benzema, "siyasi oyunların" hedefi olduğunu ve özellikle 7 Ekim sonrası bunun yaşandığını belirtti.

Benzema, 7 Ekim saldırılarının ardından X sosyal medya hesabından İsrail'in "haksız saldırılarına" karşı Gazze halkını destekleyen bir mesaj paylaşmış ve bu mesajı ile siyasilerin hedefi olmuştu.

CNews kanalında katıldığı programda Bakan Darmanin, "Karim Benzema, hepimizin bildiği gibi, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı." ifadesini kullanmıştı.

Fransız yargısı, Müslüman Kardeşlerle bağlantı iddialarına ilişkin Charlie Hebdo dergisini ve Fransa'daki bir Müslüman okulunu karşı karşıya getiren davada, "mevcut ulusal ve uluslararası siyasi bağlamda hareketin ahlaken kınanan radikal İslam'la ilişkilendirilmesini" gerekçe göstererek bu iddialarının "insan onuruna ve kişinin itibarına saldırı" niteliği taşıdığına hükmetmişti.

Mahkeme, 22 Aralık 2023'te aldığı kararda, Charlie Hebdo'yu Müslüman okula iftira attığı gerekçesiyle suçlu bulmuş ve derginin yayın yönetmeni ve bir gazetecisini ayrı ayrı üçer bin avro para cezasına çarptırmıştı.

Müslüman Kardeşler, 1928'de Mısır'da Hasan el-Benna tarafından kurulan tarihi bir hareket olarak tanınıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de kara para aklama operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
Eskişehir'de kara para aklama operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Babacan eski ittifak ortaklarını eleştirdi: Seçimden sonra yaşananları da gördük ya...
Babacan eski ittifak ortaklarını eleştirdi: Seçimden sonra yaşananları da gördük ya...
Çin ile İran emniyet alanında işbirliği yapacak!
Çin ile İran emniyet alanında işbirliği yapacak!
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 2025'te de sürebilir!
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 2025'te de sürebilir!
Hakan Fidan KYB'ye rest çekti Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor
Hakan Fidan KYB'ye rest çekti Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor
Yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandıran şahısları ayak izleri ele verdi
Yaşlı çifti 1,5 milyon TL dolandıran şahısları ayak izleri ele verdi
Taliban yönetimi haşhaş tarlalarını yok etmeye devam ediyor!
Taliban yönetimi haşhaş tarlalarını yok etmeye devam ediyor!
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı!
Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı!
Sivasspor, Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Türkiye Kupası maçının hazırlıklarını tamamladı
Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı! 2023’ün en yüksek ve en düşük sıcaklığı...
Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı! 2023’ün en yüksek ve en düşük sıcaklığı...
Dünyada tütün kullanımı azalıyor! DSÖ'den "rehavete kapılmama" uyarısı!
Dünyada tütün kullanımı azalıyor! DSÖ'den "rehavete kapılmama" uyarısı!