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Samsun'da çanak anten tartışması! Çatıdan kafa üstü düşüp öldü

Samsun'da çanak anten tartışması! Çatıdan kafa üstü düşüp öldü

SAMSUN'da bir kişi evlerinin çatısında ağabeyi ile çanak anten yüzünden çıkan tartışmada arbede sırasında çatıdan balkona düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katısında meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çakır (42) 3 katlı aile apartmanında çatıya çıkarak ağabeyi Ahmet Çakır'ın (55) televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır olaya müdahale etmek istedi.

İki kardeş arasında arbede çıktı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Çakır'ın hastaneye götürüldüğünde kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Çakır polis tarafından gözaltına alındı.

Kemal Çakır'ın daha önce de ağabeyinin televizyonunun çanak antenine zarar verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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