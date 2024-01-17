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Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı

Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından yaralı halde bulunan yavru saz kedisi, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaralı halde bulunan yavru saz kedisinin tedavi süreci ve doğaya geri bırakılma anlarının olduğu bir video paylaşıldı. Paylaşımda, "Şırnak’ta geçen yıl yaralı halde bulunan yavru saz kedisi, ekiplerimizce koruma altına alınarak tedavi süreci başlatılmıştı. Tedavisi tamamlanan saz kedimiz iyileşti, gelişti ve aylar sonra ait olduğu doğaya dönüş vakti geldi. Yolun açık, ömrün uzun olsun" ifadelerine yer verildi.

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