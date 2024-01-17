BIST 8.025
DOLAR 30,14
EURO 32,77
ALTIN 1.958,56
HABER /  GÜNCEL

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal

Yarın Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi.

Abone ol

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş. yarın kent genelinde beklenen fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. 

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 06.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 08.00'de sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ve 11.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Isparta'da yoğun kar sebebiyle çöken kapalı pazar yeniden inşa edildi
Isparta'da yoğun kar sebebiyle çöken kapalı pazar yeniden inşa edildi
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
Trenin ayrılan vagonları paniğe neden oldu
Trenin ayrılan vagonları paniğe neden oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak!
AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları kesinleşti! İşte yarın açıklanacak diğer adaylar ve illeri...
AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları kesinleşti! İşte yarın açıklanacak diğer adaylar ve illeri...
Tuzla Belediyesinde en düşük maaş 31 bin lira oldu!
Tuzla Belediyesinde en düşük maaş 31 bin lira oldu!
ABD Dışişleri Bakanına göre, Orta Doğu'da "dönüm noktasına" gelindi!
ABD Dışişleri Bakanına göre, Orta Doğu'da "dönüm noktasına" gelindi!
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı!
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı!
Malatya'da telefon kablolarını çalan şüpheli tutuklandı!
Malatya'da telefon kablolarını çalan şüpheli tutuklandı!
TİKA'dan Angola'daki çiftçilere tarım desteği!
TİKA'dan Angola'daki çiftçilere tarım desteği!
Kayserispor, kulüp isminin icradan satılığa çıkarıldığı iddialarını yalanladı!
Kayserispor, kulüp isminin icradan satılığa çıkarıldığı iddialarını yalanladı!