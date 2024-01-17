Isparta'da yoğun kar sebebiyle çöken kapalı pazar yeniden inşa edildi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 2022 yılının Şubat ayındaki kar yağışında çöken ve yeniden inşa edilen Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryerinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Başdeğirmen, amaçlarının vatandaşların ihtiyaçlarını en kolay şekilde temin edebilmesi olduğuna değinerek, esnaf ve vatandaşlara pazaryerinin hayırlı olmasını diledi.

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Davraz Mahallesi’nde önceki dönemde inşa edilen kapalı pazaryeri 2022 yılının Şubat ayındaki yoğun kar yağışında çökmüştü. Isparta Belediyesi tarafından alanın tekrar üzerinin kapatılması için çalışma başlatıldı. Titizlikle sökülen yapının malzemeleri Davraz’ın yanı sıra Mehmet Tönge ve Binbirevler Mahallelerine yapılan kapalı pazaryerleri için de kullanılırken, uzay çatı sistemleri de yeni otogarın çatısından sökülen malzemelerden karşılandı. Davraz Mahallesi pazaryerinin üzerinin kapatılması için başlatılan çalışmada yapının sağlam olması amacıyla fore kazık çalışmaları ve demir kolon sistemleri gerçekleştirildi. Çatısı güneş enerjisi santraline uygun olarak inşa edilen Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri hizmete açıldı.Açılışa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Talha Güler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryeri inşaatı için çok emek verdiklerini belirterek, bu emeklerini çok güzel bir şekilde sonuçlandırdıklarına değindi. Kapalı pazar alanından tüm vatandaşların istifade edeceğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, Isparta’nın halk pazarı konusunda zengin bir şehir olduğunu, haftada 24 mahallede pazar kurulduğunu söyledi. Buradaki amacın vatandaşların ihtiyaçlarını en kolay şekilde temin edebilmesi olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın evlerinden çıktıktan sonra çok uzun mesafe gitmeden alışverişlerini yapabilmeleri bizim için önemli. Bu durum pazarcı esnafımız için kolay değil. Her gün ve gün içerisinde belki de 2 kez pazar kuruyorlar. Pazar alanlarının üzerini kapattığımız zaman esnafımızın çadır kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmış oluyoruz. Eğer kapalı pazaryerlerimiz olmazsa esnafımız araçlarında sürekli şemsiye taşımak zorunda kalıyor. Yağmur, kar yağdığında güneşli havada pazarcı esnafımızın ürününü ve kendisini koruyabilmesi çok önemli. Vatandaşlarımız da kapalı pazaryerlerinde yağmur, kar ve güneşi almadan alışverişlerini yapabiliyorlar. Burası sadece pazaryeri olarak işlev görmeyecek bazı zamanlar otopark bazı zamanlar kına, mevlit, asker uğurlama gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek. Burayı sadece bir pazar alanı değil mahallemizin bir sosyal alanı olarak görmemiz gerekiyor” dedi.

Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryerinin bir perşembe günü kar yağışında çöktüğünü, çökme anında pazarın kurulu olmamasının teselli sebebi olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “O gün burada pazar kurulu olsaydı bugün belki farklı bir durum ortaya çıkabilirdi. O gün birçok araç çatının altında kalarak hasar gördü. Hızlı bir şekilde bu alanın kaldırılması, projelendirilmesi ve diğer çalışmalarına başladık. Buradaki yapının sökülmesi sadece 2.5-3 ay sürdü. Biz daha kısa sürede demirleri keserek buradan alabilirdik ama biz malzemenin geri kalan kısmını tek tek sökerek topladık. O gün hurda değeri 5 lira olan demirin maliyeti 25 liraydı. Sökülen malzemelerden Mehmet Tönge Mahallesi’ne kapalı pazaryeri yaptık. Kalan malzemeleri de Binbirevler Mahallesi’nde 4 bin metrekare pazar alanının üzerini kapatmak için kullandık. Tüm söktüğümüz malzemeleri en iyi şekilde değerlendirdik. Mehmet Tönge’ye çok güzel bir pazaryeri yaptık. Malzeme sökümü, projelendirmesinin ardından buranın zemininin gevşek zemin olduğunu gördük. Fore kazıklar ve demir kolonlarla aylarca çalıştık. Çalışmaların ardından sizlerle bugünü Rabbim bizlere yaşattı. Müteahhit firmamıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Davraz Mahallesi Kapalı Pazaryerinin açılışı duanın ardından kurdele kesimiyle yapıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler açılışın akabinde pazarcı esnafını ziyaret etti. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, esnafları tek tek ziyaret ederek, bol kazanç dileklerini iletti, vatandaşlarla sohbet etti.