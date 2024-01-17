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Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde yolun kenarında bekleyen kişi, beton mikserinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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M.Y. idaresindeki 65 ACB 351 plakalı beton mikseri, Kumluca-Finike kara yolu Tır Parkı Kavşağı'nda, yol kenarına park ettikleri otomobilin yanında duran Atilla Gündüz ve Doğan Gündüz'e çarptıktan sonra devrildi.

Kazada Doğan Gündüz hayatını kaybetti, mikser sürücüsü ve Atilla Gündüz ise yara almadan kurtuldu.

Ölen Gündüz'ün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

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