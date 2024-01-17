BIST 8.015
DOLAR 30,14
EURO 32,78
ALTIN 1.959,03
HABER /  GÜNCEL

TİP, 7 belediye başkan adayını açıkladı

TİP, 7 belediye başkan adayını açıkladı

TİP lideri Erkan Baş, partisinin 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler için 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Baş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını ise ittifak güçleri ve kanaat önderleriyle birlikte çıkaracaklarını belirtti.

Abone ol

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

Baş, oy birliğiyle adaylıkları kesinleşen adayları şöyle duyurdu:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hakan Koçak

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Bilal Ortakalaycı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Semih Yıldız

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Süleyman Hacıbektaşoğlu

İSTANBUL

Şişli Belediye Başkan Adayı: Mehmet Tolga Bektaş

HATAY

Arsuz Başkan Adayı: Eşref Karayün

Samandağ Başkan Adayı: Emrah Karaçay

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah Ankara ve İstanbul kararını verdi! 'Damat' Mehmet Altınöz doğruladı
Yeniden Refah Ankara ve İstanbul kararını verdi! 'Damat' Mehmet Altınöz doğruladı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Sakarya Valiliği fırtına için uyardı
Sakarya Valiliği fırtına için uyardı
Mardin’de otomobil şarampole uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı
Mardin’de otomobil şarampole uçtu: 1’i çocuk 4 yaralı
Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı
Yaralı halde bulunan yavru saz kedisi tedavisinin ardından doğaya geri salındı
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal
Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı seferler iptal
Isparta'da yoğun kar sebebiyle çöken kapalı pazar yeniden inşa edildi
Isparta'da yoğun kar sebebiyle çöken kapalı pazar yeniden inşa edildi
Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
Antalya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
Trenin ayrılan vagonları paniğe neden oldu
Trenin ayrılan vagonları paniğe neden oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak'ta belli olacak!
AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları kesinleşti! İşte yarın açıklanacak diğer adaylar ve illeri...
AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları kesinleşti! İşte yarın açıklanacak diğer adaylar ve illeri...
Tuzla Belediyesinde en düşük maaş 31 bin lira oldu!
Tuzla Belediyesinde en düşük maaş 31 bin lira oldu!