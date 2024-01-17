Emine Erdoğan'dan İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı tebrik ederek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımını, "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle yapan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Uzay Programı kapsamında, Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceği çalışmalarında başarılar diliyorum. Al bayrağımızı ufkun ötesinde dalgalandıracak olmak, hayali kurulan bir hedefe daha ulaşmak, hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Bu tarihi yolculuğun Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında nice ilklere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."