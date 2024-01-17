Türkiye’nin ilk uzay yolculuğu yarına ertelendi

Alper Gezeravcı'nın da katılacağı Türkiye'nin ilk astronotunun uzay yolculuğu planları ertelendi. SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için hedef tarihi 18 Ocak Perşembe olarak belirledik" duyurusunu yaptı. (Türkiye saati ile 19 Ocak Cuma 00:49)

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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 19 Ocak'a ertelendi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, Axıom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da gerçekleşmesinin planlandığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ertelemeyle ilgili "Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

SpaceX'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Axıom 3 uçuşu için 19 Ocak Cuma gününü hedefliyoruz. Ek süre ekiplerimize fırlatma öncesi kontrol listelerini ve aracın veri analizlerini tamamlama fırsatı verecek."

SpaceX, fırlatmanın cuma günü TSİ 00.49'da yapılmasının planlandığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından erteleme ile ilgili paylaşımda bulundu.

Kacır paylaşımında "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.