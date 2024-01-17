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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi. 

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