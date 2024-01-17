Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder Aksakal ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/pe8O6AnMcF— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 17, 2024