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Diyarbakır’daki bir depoda korkutan yangın

Diyarbakır’daki bir depoda korkutan yangın

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan bir depoda, inşaat malzemelerinin bulunduğu bir yangın meydana geldi. Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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Söz konusu yangın, sabah saatlerinde ilçenin Özdemir Mahallesi Mardin Yolu üzerinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA aracı müdahale etti.

Uzun uğraş sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ayrıca, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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