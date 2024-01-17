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Caminin bahçesinde kan donduran olay!

Caminin bahçesinde kan donduran olay!

Mardin'in Yaylı ilçesinde bir caminin bahçesinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

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Artuklu Kırsal Yaylı Mahallesi’nde sabah namazına giden vatandaşlar, cami bahçesinde bir bebek olduğunu fark etti. Bebeğin hareketsiz olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek bebeğin cesedi yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yeni doğmuş bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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