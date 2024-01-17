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Adana Demirspor penaltılarla kupaya veda etti

Adana Demirspor penaltılarla kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor, Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 7-6 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ile 77. dakikada Özkan Yiğiter'in golleriyle 2-0 öne geçti. Mücadeleyi elden bırakmayan Adana Demirspor 89. dakikada Michut ile 90+2. dakikada Emre Akbaba'nın golleriyle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Mücadelede başka gol olmayınca maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca kazananı belirlemek için maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Adana Demirspor'a 7-6 üstünlük kuran 24 Erzincanspor sahadan galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken Adana Demirspor turnuvaya veda etti.

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