Samsunspor, Alanyaspor'u devirdi, kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u uzatmaların ardından 3-1'lik skorla geçerek son 16 turuna yükseldi.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakasında Corendon Alanyaspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.
Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Uzatmalara giden karşılaşmayı Yılport Samsunspor 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Samsunspor'un gollerini 74. dakikada Muhammed Gümüşkaya, 91. dakikada Soner Aydoğdu ve 120. dakikada Muhammet Ali Özbaskıcı kaydetti.
Alanyaspor'un tek golünü 16. dakikada Eren Altıntaş attı.