Mauro Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu bir süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın bu golcüsü Mauro Icardi'nin, Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Abone ol

Sakatlık sorunuyla boğuşan Galatasaray'ın sakatlığa kurban verdiği oyunculardan biri de Mauro Icardi olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından Icardi'nin maske yardımıyla oynayabileceği aktarıldı.

Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Icardi, yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı.

Çarşamba akşamı 22.30 gibi İstanbul'a gelecek olan Icardi'nin perşembe gününden itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.

Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.

Özel maske ile sahada

21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak Trabzonspor maçında özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

4 maç kaçırdı

Icardi; Süper Lig'de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.