Batshuayi şov yaptı, Fenerbahçe farklı turladı

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek adını 16 turuna yazdırdı.Abone ol
Fenerbahçe ile Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 6-0 kazanan sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Lincoln Henrique, Michy Batshuayi (4) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Fenerbahçe - Adanaspor maçının önemli anları
90'Mücadeleyi 6-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
90'Maçın sonunda 2 dakika daha oynanacak.
81'GOL! Mert Hakan skoru 6-0 yaptı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor son çizgiye inerek pasını içeri çevirdi. Kale önünde Mert Hakan'ın dokunuşunda top ağlara gitti.
71'GOL! Batshuayi skoru 5-0'a taşıdı. Emre Mor'un pasında topu alan Batshuayi ceza yayı üzerinden vuruşunu yaptı. Batshuayi'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti.
68'GOL! Batshuayi kendinin üç takımının dördüncü golünü attı. Mert Hakan sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Batshuayi'nin kfa vuruşunda top ağlara gitti.
61'Oosterwolde'den sekebn topu ceza sahasının sağında önüne alan Oberlin'ın vuruşunda İrfan Can son anda kornere çeldi.
57'Krunic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte boş kalan King'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
50'GOL! Batshuayi skoru 3-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Krunic, topu kafayla indirdi. Ara direkte Batshuayi'nin vuruşunda top ağlara gitti.
49'Ceza sahasında topu önüne alan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleci Ahmet'ten kornere gitti.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
39'GOL! Batshuayi skoru 2-0 yaptı. Lincoln ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Batshuayi'nin dokunuşunda top ağlara gitti.
34'Joshua King, Bonucci'nin uzun pasında topla buluştu ve ceza sahasına girdi ancak ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
29'GOL! Lincoln, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. Ceza sahasının sağında topla buluşan Lincoln'ün dar açıdan vuruşunda top ağlara gitti.
19'Mert Müldür'ün ceza sahasının sağından yağtığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
15'Fernandes sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.
4'Lincoln ceza sahası çizgisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Lincoln'ün şutunda top üstten dışarı çıktı.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Lincoln, Krunic, Bartuğ, Mert Hakan, Emre Mor, King, Batshuayi
Adanaspor: Ahmet, Fatih, Evren, Lukaku, Ferhat, Kubilay, Dabo, Harun, Dimitri, Burhan, Fernandes