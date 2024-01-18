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11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 36 şüpheli yakalandı Ali Yerlikaya detayları duyurdu

11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 36 şüpheli yakalandı Ali Yerlikaya detayları duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını belirterek, milletin duası, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini aktardı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca, Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 3 gündür devam eden "Kahramanlar-45" operasyonları kapsamında 36 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Döviz, dijital materyal ve döküman

Operasyonlarda yapılan aramalarda 39 bin dolar, 11 bin avro, 200 bin lira ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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