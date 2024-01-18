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İstanbul'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!

İstanbul'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!

Zeytinburnu'nda yolda bakım çalışması yapan kamyonete otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CAN 065 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Zeytinburnu mevkisinde bakım çalışması yapan İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait 34 FYR 493 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada kamyonetteki 4 işçi ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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