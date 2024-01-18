Pakistan İran'ı vurdu misilleme saldırısında çok sayıda şiddetli patlamalar

Pakistan, İran'ın saldırılarına misillemede bulundu. Pakistan İran'ın Sistan-Belucistan bölgesindeki "terör hedeflerine" saldırı düzenlediğini duyurdu. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

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İran'ın Pakistan'daki "terör hedeflerine" saldırmasından iki gün sonra, bugün erken saatlerde İran'ın güneydoğu bölgesinde çok sayıda patlama duyuldu.

İran, Pakistan tarafından sınır bölgesindeki bir köye düzenlenen füze saldırısında 3 kadın ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan yönetimi, halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini, "kardeş ülke İran'ın" egemenliğine saygı duyduğunu bildirdi.

"Terör hedeflerine" saldırı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, istihbarata dayalı operasyon sırasında çok sayıda "teröristin" öldürüldüğü aktarıldı.

Köye füze saldırısı

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Pakistan'ın sabah saatlerinde eyaletin sınır bölgesindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Bu saldırıda İranlı olmayan 3 kadın ve 4 çocuk hayatını kaybetti." dedi. Eyalete bağlı Seravan kentinde de patlama meydana geldiğini belirten Merhameti ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.

İran, Pakistan'a füze saldırısı düzenlemişti

Pakistan hükümeti saldırıda iki çocuğun öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını bildirmişti. Füze saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyleyen İslamabad hükümeti saldırılara misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu.

İran, Pakistan'la sınırında faaliyet gösteren Sünni militan grup Ceyş el Adl’ın ABD ve İsrail tarafından desteklendiğini iddia ediyor. Grup geçmişte İran güvenlik güçlerine yönelik bazı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.