BIST 8.024
DOLAR 30,14
EURO 32,90
ALTIN 1.946,32
HABER /  GÜNCEL

Vinç zinciri koptu, düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Vinç zinciri koptu, düşen 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10'uncu katına çıktıkları öne sürülen 2 işçi, vinç zincirinin kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçiler kurtarılamadı.

Abone ol

Olay, Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 36 şüpheli yakalandı Ali Yerlikaya detayları duyurdu
11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 36 şüpheli yakalandı Ali Yerlikaya detayları duyurdu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
FETÖ üyesi eski emniyet müdürleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
İstanbul'da 4 katlı otelde yangın çıktı!
İstanbul'da 4 katlı otelde yangın çıktı!
İstanbul'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!
İstanbul'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı!
Pakistan İran'ı vurdu misilleme saldırısında çok sayıda şiddetli patlamalar
Pakistan İran'ı vurdu misilleme saldırısında çok sayıda şiddetli patlamalar
Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikâyet etti: Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım
Merkez Bankası çalışanı CİMER'e şikâyet etti: Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartıldım
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın
Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete’de
Yargıtay üyeliğine 4 yeni ismin seçilmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete’de
İsmail Kartal: Keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa
İsmail Kartal: Keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'de 5 kenti bombaladı
ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen'de 5 kenti bombaladı
AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil belediye başkan adayları kesinleşti! İşte il il aday listesi
AK Parti'nin Ankara ve İzmir dahil belediye başkan adayları kesinleşti! İşte il il aday listesi