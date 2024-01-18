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Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı

Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da orta refüje girerek devrilen tırda yaklaşık 25 ton toz şeker çevreye dağıldı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Emirdağ -Çifteler arasındaki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 GP 472 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından orta refüje girip devrildi. Kazada tırın dorsesindeki yaklaşık 25 ton toz şeker çevreye dağıldı. Olayda, çevreye dağılan şekerlerin bir kısmının paketleri açılarak ziyan oldu. Kazada yaralanan tır sürücüsü ile yanında bulunan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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