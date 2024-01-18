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Fatih Terim'in Panathinaikos'u Olympiakos'u penaltılarla eledi

Fatih Terim'in Panathinaikos'u Olympiakos'u penaltılarla eledi

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

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Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.

Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.

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