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Gaziantep'te suç örgütü operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Gaziantep'te suç örgütü operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Gaziantep'te suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik "Sis" adlı operasyon düzenledi.

Merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 4 bin 184 gümrük kaçağı sigara, 7 cep telefonu ve bir hesap defteri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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