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Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

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Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

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