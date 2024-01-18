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PFDK'dan Fode Koita'ya ceza!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK'dan Fode Koita'ya ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.

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