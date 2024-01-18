Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda, aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında belediyeye yapılan operasyonla ilgili detayları verdi. Almaçayır, operasyonun imar konusundaki usulsüzlükler nedeniyle yapıldığını söyledi.

Almaçayır, "Sıcak bir gelişme. İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen ihbarları değerlendirdikten sonra yaptıkları çalışmanın ardından bugün bir operasyon gerçekleştirdi Büyükçekmece Belediyesi'nde bir rüşvet operasyonu gerçekleştirdi. 20 şüpheli gözaltında. İmar konusunda gerçekleşen usulsüzlükler üzerine savcılığın talimatı ile harekete geçen ekipler bugün operasyon yaptı. Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı." dedi.