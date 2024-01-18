Dilan Polat ve Sıla Doğu'dan mektup! Aylardır sorguladığım tek şey...
Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu iddialara göre mektup yazdı. Sıla Doğu'nun mektubunda söylediği sözler ise gündem oldu.
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu cezaevinden mektup yazdı. Yakın arkadaşlarına yazdıkları iddia edilen mektupta Sıla Doğu'nun sitemi Dilan Polat'ın çocuklarına dair sözleri dikkat çekti.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada 'kokain içiyorum' itirafında bulunmuş ve daha sonra o görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemler için emniyete götürülmüş ve daha sonra serbest bırakılmıştı.
Bu gözaltından kısa süre sonra Doğu kardeşler kara para aklama, dolandırıcılık gibi iddialarla gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu'nun da aralarından bulunduğu kişiler "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.